El CFP N.º 26 de Cutral Co abre las inscripciones para un curso de instalaciones eléctricas domiciliarias

Podrán inscribirse personas mayores de 18 años o jóvenes de 16 años que estén escolarizados.

El Centro de Formación Profesional (CFP) N.º 26 de Cutral Co anunció la apertura de inscripciones para el curso de Auxiliar en Instalaciones Eléctricas Domiciliarias, una propuesta de formación orientada a brindar conocimientos y herramientas básicas para desempeñarse en el área de las instalaciones eléctricas en viviendas.

La capacitación tendrá una duración total de 70 horas y está dirigida a personas interesadas en adquirir conocimientos prácticos en el rubro eléctrico, con el objetivo de fortalecer sus posibilidades de formación y futura inserción laboral.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse?

Según la información difundida por la institución, las personas interesadas deberán presentar la siguiente documentación:

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Acta de nacimiento.

Certificado del último nivel educativo alcanzado.

En cuanto a las condiciones de ingreso, podrán inscribirse personas mayores de 18 años o jóvenes de 16 años que estén escolarizados. Además, se requiere tener el nivel primario finalizado.

Equipamiento recomendado

Para el desarrollo de las actividades, se sugiere que los participantes cuenten con elementos de protección y vestimenta de trabajo adecuados, entre ellos botines de seguridad, gafas de protección, guardapolvo azul o camisa de jeans y guantes dieléctricos.

Estos elementos forman parte del equipamiento recomendado para realizar prácticas vinculadas con el área eléctrica, respetando las medidas de seguridad correspondientes.

Formación complementaria

La propuesta contempla, además, módulos complementarios de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Formación para el Trabajo, contenidos orientados a fortalecer la preparación de los estudiantes para el ámbito laboral.

¿Dónde inscribirse?

Las inscripciones se realizan en el CFP N.º 26, ubicado en Sarmiento y Matorras, en Cutral Co. Para conocer más detalles sobre el proceso de inscripción, se recomienda consultar directamente con la institución.