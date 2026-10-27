ATEN consideró insuficiente la propuesta oficial y debatirá en asambleas

Después de la reunión que terminó el lunes por la noche, las seccionales se reunirán el miércoles y jueves.

La mesa paritaria de cara al 2027 entre el gobierno provincial y los representantes del gremio docente neuquino, Aten, concluyó el lunes por la noche.

A la salida del cónclave, la dirigente sindical Fany Mansilla, habló a docentes que aguardaban afuera de casa de Gobierno.

Después de leer en voz alta los términos del acta acuerdo, Mansilla sostuvo que “es una propuesta insuficiente” y aclaró que las asambleas deberán resolver si aceptan o no la oferta oficial.

Desde Aten, transmitieron que exigen “un salario que alcance para vivir en la provincia de Vaca Muerta. Los trabajadores de la educación necesitamos un salario que reconozca la tarea docente, la tarea de enseñar”. “Recomposición salarial, IPC para todo el año y el pase al básico del adicional para que cobren las compañeras y compañeros”, concluyó.

El acta señala lo siguiente:

“En la ciudad de Neuquén, a los 26 días del mes de octubre de 2026, se reúnen en representación del Poder Ejecutivo Provincial: el Ministro de Gobierno. Dr. Jorge Tobares: la Ministra de Educación, Dra. Soledad Martinez, la Secretaria de Hacienda y Finanzas, Cdra. Carola Pogliano; el Subsecretario de Recursos Humanos, Cdr. Juan González López, el Subsecretario de Gobierno, Dr. Juan Grandi; y la Presidenta del Consejo Provincial de Educación, Prof. Glenda Temi”.

“En representación de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén (ATEN) se encuentran presentes: la Secretaria General, Fany Mansilla: la Secretaria Adjunta, Cintia Galetto: el Secretario Gremial. Ángel Zalazar: los Vocales Emiliano Garay, Marcela Correa y Lujan Noé y Consejeros del ISSN Walter Arias y Stella Riquelme”

“ABIERTO EL ACTO:

Se da inicio a la reunión y, luego de un intercambio de opiniones respecto de la situación salarial del sector docente y de las condiciones generales para el próximo periodo, el Poder Ejecutivo Provincial FORMULA LA SIGUIENTE PROPUESTA SALARIAL, para el primer semestre 2027:

1. ACTUALIZACIÓN SALARIAL POR IPC

Aplicar una actualización salarial por Indice de Precios al Consumidor (IPC) para el período comprendido entre el mes de enero de 2027 y el mes de junio de 2027.

Los periodos de actualización se aplicarán en los meses de abril de 2027 y julio de 2027. conforme al siguiente detalle:

Actualización abril de 2027: se considerará el salario del mes de marzo de 2027. al que se le aplicarán las variaciones de IPC de los meses de enero, febrero y marzo de 2027.

Actualización julio de 2027: IPC acumulado de los meses de abril. mayo y junio de 2027, sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de abril de 2027.

Dichas variaciones del IPC a aplicar en las actualizaciones salariales se calcularán como una media ponderada del cincuenta por ciento (50%) del Indice de Precios al Consumidor elaborado y publicado por la Dirección Provincial de Estadistica y Censos de la Provincia del Neuquén (DPEyC), y el cincuenta por ciento (50%) del Indice de Precios al Consumidor elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el total nacional.

2. INCREMENTO SALARIAL ADICIONAL

Aplicar un incremento, salarial del cuatro por ciento (4%) en los haberes correspondientes al mes de enero de 2027, calculado sobre los salarios conformados luego de la actualización salarial por IPC correspondiente al mismo mes, conforme a la pauta salațial Vigente acordada para el ejercicio 2026.

3. COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA

Otorgar una compensación neta, no remunerativa y no bonificable, de carácter extraordinario por cargo, consistente en una suma de Pesos Cuatrocientos Ochenta Mil ($480.000), a abonarse durante la segunda quincena del mes de enero de 2027, a las y los trabajadores activos durante el mes de diciembre 2026 del Escalafón Docente, siendo extensivo al sector pasivo en las proporciones establecida por ley.

La compensación extraordinaria será proporcional a las horas trabajadas, tomando como cargo testigo un cargo de veinticinco (25) horas. Para las horas cátedra se utilizará la equivalencia de dieciocho (18) horas igual a un cargo testigo, aplicándose una décima octava parte de la suma fija por cada hora cátedra. En caso de cargos de igual o mayor cantidad de puntos y menor cantidad de horas que el cargo de veinticinco (25) horas, la suma fija será igual que la correspondiente a ese cargo.

4. FONDO NACIONAL DE INCENTIVO DOCENTE Y CONECTIVIDAD NACIONAL

Garantizar durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2027 la continuidad en el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y del concepto “Conectividad Nacional”, los cuales serán afrontados con recursos propios del Tesoro Provincial. en las mismas condiciones y modalidades de liquidación vigentes al mes de diciembre de 2026, sin perjuicio de la prosecución de los reclamos que correspondan ante el Estado Nacional.

5.-ASIGNACIONES FAMILIARES

Mantener la actualización por IPC ponderado de los importes de las Asignaciones Familiares establecidos en el Decreto 418/22, conforme al mecanismo vigente.

La representación gremial manifiesta que la propuesta salarial será puesta a consideración de las respectivas asambleas. Asimismo. solicita que se garantice la continuidad actualización salarial conforme al Indice de Precios al Consumidor (IPC) ponderado durante la totalidad del año 2027, contemplando además una recomposición salarial. Por último, reitera el pedido de incorporación al sueldo básico del Adicional al Desarrolłó Profesional Docente”.