El Concejo Deliberante de Plaza Huincul entregó un reconocimiento a la murga Los Amantes de la Noche

Por su larga trayectoria en la comarca

El Concejo Deliberante de Plaza Huincul formalizó la entrega de una declaración de reconocimiento a la murga Los Amantes de la Noche, valorando su labor artística, cultural y de danza en la localidad. La distinción destaca la trayectoria del grupo y el trabajo institucional compartido entre el municipio y las agrupaciones locales.

La agrupación se conformó en el año 2009 y cuenta entre sus filas con murgueros que iniciaron su participación a los ocho años de edad. En la actualidad, la estructura del grupo abarca a cerca de 90 personas, contabilizando a las familias que llevan adelante las tareas de logística y apoyo en cada presentación. Desde la conducción de la murga señalaron que la realización del reciente encuentro comunal incrementó el interés de los vecinos y permitió sumar nuevos miembros.

La representante del área de Cultura municipal, Romina, enmarcó este reconocimiento dentro de la tradición murguera de Plaza Huincul y resaltó el desarrollo del encuentro de murgas a nivel local y provincial. Durante la actividad también se puso en valor el aporte de referentes pioneras de la disciplina en la ciudad, como Nora Pizarro —integrante de la agrupación Traficantes de Alegría— y Paola Hidalgo. Asimismo, se destacó la labor de gestión encabezada por Nicolás al frente de este proyecto murguero en el ámbito cultural durante los últimos dos años.