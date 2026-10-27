Trabajadores de EPAS Cutral Co se formaron en la utilización de tuberías PEAD

Es un material que ofrece más durabilidad incluso que el PVC y sirve en condiciones como zona sísmica y convivencia con hidrocarburos

Desde el EPAS se informó que 40 trabajadores de Cutral Co, Neuquén capital y Villa El Chocón se capacitaron en tuberías y accesorios de PEAD.

La jornada técnica abordó las propiedades del material, la comparativa entre PVC y PEAD en diseño y ejecución de obra, y los principios de termofusión y electrofusión, con instancias de teoría y práctica.

Las tuberías PEAD es un material que ofrece durabilidad, dicen que unos 50 años y si están enterradas más todavía. Son flexibles, se adaptan a movimientos de terreno, funcionan en zonas sísmicas sin romperse, no se oxidan ni son atacadas por ácidos, hidrocarburos o suelos agresivos.

Todas esas características vendrán muy bien, cuando el acueducto del EPAS en Buena Esperanza conviva con la producción de gas para el GNL.

En el EPAS afirmaron que “conocer el material y dominar los métodos de unión permite ejecutar redes de conducción y distribución de agua con mayor calidad y vida útil”.