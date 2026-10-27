El descuento del EPEN en la energía no llegará a usuarios de Cutral Co y Plaza Huincul

Figueroa valoró el trabajo de las cooperativas pero dijo que el EPEN trabaja donde es más caro y por eso dijo que es justo que se beneficie a sus usuarios

El descuento que anunció el gobernador Rolando Figueroa del 30% para usuarios residenciales de energía eléctrica no favorecerá a los usuarios de Cutral Co, de Plaza Huincul ni de ninguna ciudad abastecida por cooperativas eléctricas.

Entonces tampoco lo recibirán en Neuquén (que no compra energía al EPEN) ni en otras ciudades como Zapala o Plottier. Sí se verán beneficiados los habitantes de San Martín de los Andes, Junín y Chos Malal por mencionar las más grandes.

En los primeros días se anotaron unos 50 mil usuarios a la rebaja de la tarifa. Figueroa explicó que la clave para llegar a este descuenta en la boleta del EPEN está en la renegociación del valor de reconocimiento de las regalías hidroeléctricas. Figueroa recordó que, por una resolución anterior, la provincia compraba la energía para abastecer a los neuquinos a un valor de referencia de 100, pero las regalías se le reconocían solo sobre el 30% de ese valor. Esa situación se revirtió: ahora la provincia percibe regalías sobre el 100%.

“Dijimos: es una oportunidad para redistribuir esa regalía que ingresa entre todos los usuarios del EPEN”, explicó el mandatario. La regalía se incorpora al pago del EPEN por vía de subsidio, por lo que no afecta el fondo eléctrico. Se trata, además, de una rebaja sobre la tarifa y no sobre el valor de la energía en sí.

El gobernador detalló que el EPEN atiende a localidades y zonas donde proveer energía es mucho más caro y no es rentable para el sistema de cooperativas, además de la zona rural con generación aislada, donde no operan las economías de escala de las ciudades. Valoró el trabajo de las cooperativas, pero señaló que esas particularidades encarecen el servicio y justifican que el beneficio llegue a los usuarios del ente.