Pérfora le ganó a Deportivo Roca como local y volvió a ser líder del Pre Federal 

Pérfora volvió a la victoria luego de haber caído en el clásico el pasado viernes frente a Petrolero Argentino. El verde era escolta de Deportivo Roca y como local ganó su partido para volver a ser líder en el pre federal de básquet 2026.
Pérfora le ganó por 79 a 77 al equipo de Río Negro ganando el primer cuarto 22 a 15 perdiendo el segundo por 28 a 16 (38 a 43). En la segunda mitad perfora se quedó con el tercer cuarto por 23 a 13 mientras que en el final Deportivo Roca ganó el último cuarto 21 a 18 pero la victoria fue para el equipo de Plaza Huincul.