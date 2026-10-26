Neuquén invertirá más de $287.000 millones en agua y saneamiento

Las intervenciones permitirán mejorar los servicios para unas 8.000 familias de 31 sectores de Neuquén capital.

El Gobierno de Neuquén presentó un plan integral de infraestructura por más de 287.000 millones de pesos para ampliar los sistemas de agua potable y saneamiento en la capital provincial, con una planificación que apunta a acompañar el crecimiento urbano hasta 2040.

El anuncio fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, quien destacó la necesidad de anticipar las demandas futuras de la ciudad. El programa contempla obras ejecutadas, en marcha y proyectadas, e incluye la ampliación de las plantas de tratamiento Tronador y Bardas Norte, siete colectores cloacales y el acueducto Nexo IV.

Según lo informado, las intervenciones permitirán mejorar los servicios para unas 8.000 familias de 31 sectores de Neuquén capital.

El secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, detalló que más de $100.000 millones se destinarán a plantas de tratamiento de efluentes cloacales, unos $38.000 millones a colectores y alrededor de $120.000 millones al sistema de agua.

Por su parte, la ministra Leticia Esteves subrayó que las obras buscan mejorar el acceso a los servicios esenciales, fortalecer el saneamiento y proteger los ríos. Figueroa, en tanto, defendió la inversión pública y sostuvo que la planificación debe responder al crecimiento de la ciudad y garantizar infraestructura para las próximas generaciones.