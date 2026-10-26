El hospital zonal de Cutral Co y Plaza Huincul busca incorporar profesionales médicos

Desde el establecimiento se solicitó a quienes estén interesados que envíen sus datos personales y currículum vitae para avanzar con el proceso de selección.

El hospital zonal de Cutral Co y Plaza Huincul continúa con la búsqueda activa de profesionales médicos y médicas generalistas, en el marco de las acciones destinadas a fortalecer el sistema de salud y ampliar la disponibilidad de recursos profesionales en la región.

Desde el establecimiento se solicitó a quienes estén interesados que envíen sus datos personales y currículum vitae para avanzar con el proceso de selección. Los postulantes pueden comunicarse a través de los siguientes correos electrónicos:

📧 hospitalcomplejidadccoph@gmail.com

📧 zona5recursoshumanos@gmail.com

También se encuentra disponible un canal de contacto telefónico al 0299 6105513 o la posibilidad de acercar la documentación de manera presencial al Hospital Zonal, ubicado en avenida Juan Schreibert s/n, en Cutral Co.