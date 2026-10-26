Comarca: este es el cronograma de atención del Servicio de Obstetricia para esta semana

La atención en los nodos se realizará de 8 a 20

El Servicio de Obstetricia de Cutral Co y Plaza Huincul informó el cronograma de atención para la semana del lunes 26 al jueves 29 de octubre, con profesionales que estarán disponibles en distintos nodos y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

La atención en los nodos se realizará de 8 a 20, con prestaciones vinculadas al control del embarazo, Papanicolaou (PAP), HPV y anticoncepción.

Cronograma de atención

Lunes 26 de octubre

  • Nodo Otaño: licenciada Espinosa.
  • CAPS San Martín: licenciada Sacomandi.
  • CAPS Brentana: licenciada Valenzuela.

Martes 27 de octubre

  • Nodo Pampa: licenciada Leyes.
  • CAPS San Martín: licenciada Sacomandi.
  • CAPS Centenario: licenciada Espinosa.

Miércoles 28 de octubre

  • Nodo Otaño: licenciada Sacomandi.
  • CAPS Parque Oeste: licenciada Paneblanco.
  • CAPS Brentana: licenciada Valenzuela.

Jueves 29 de octubre

  • Nodo Pampa: licenciada Paneblanco.
  • CAPS Parque Oeste: licenciada Leyes.

El cronograma busca facilitar el acceso de la comunidad a los controles y las consultas de salud sexual y reproductiva, así como al seguimiento del embarazo.