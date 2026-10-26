Comarca: este es el cronograma de atención del Servicio de Obstetricia para esta semana

El Servicio de Obstetricia de Cutral Co y Plaza Huincul informó el cronograma de atención para la semana del lunes 26 al jueves 29 de octubre, con profesionales que estarán disponibles en distintos nodos y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).
La atención en los nodos se realizará de 8 a 20, con prestaciones vinculadas al control del embarazo, Papanicolaou (PAP), HPV y anticoncepción.
Cronograma de atención
Lunes 26 de octubre
- Nodo Otaño: licenciada Espinosa.
- CAPS San Martín: licenciada Sacomandi.
- CAPS Brentana: licenciada Valenzuela.
Martes 27 de octubre
- Nodo Pampa: licenciada Leyes.
- CAPS San Martín: licenciada Sacomandi.
- CAPS Centenario: licenciada Espinosa.
Miércoles 28 de octubre
- Nodo Otaño: licenciada Sacomandi.
- CAPS Parque Oeste: licenciada Paneblanco.
- CAPS Brentana: licenciada Valenzuela.
Jueves 29 de octubre
- Nodo Pampa: licenciada Paneblanco.
- CAPS Parque Oeste: licenciada Leyes.
El cronograma busca facilitar el acceso de la comunidad a los controles y las consultas de salud sexual y reproductiva, así como al seguimiento del embarazo.