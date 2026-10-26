La escuela especial N° 2 de Plaza Huincul reclama obras pendientes para mejorar el patio escolar

A través del testimonio de una docente, solicitaron hacer visible la situación y convocaron a la comunidad a acompañar el reclamo.

La comunidad educativa de la escuela especial N° 2 de Plaza Huincul volvió a manifestar su preocupación por la falta de avances en las obras proyectadas para mejorar el patio de la institución. A través del testimonio de una docente, solicitaron hacer visible la situación y convocaron a la comunidad a acompañar el reclamo.

Según relató la trabajadora de la escuela, el 24 de abril, durante el aniversario de Plaza Huincul, presentaron un proyecto para acondicionar el patio escolar. En esa oportunidad, indicó, el gobernador Figueroa y el intendente de la Larraza asumieron el compromiso de avanzar con la iniciativa.

Sin embargo, pese a las expectativas generadas, hasta el momento no se habrían concretado las mejoras esperadas.

La docente también recordó que el 14 de agosto comenzaron las gestiones vinculadas con las obras que se habían anunciado para la escuela, aunque sostuvo que los trabajos no avanzaron como esperaban.

“Queremos hacer llegar esta situación para buscar ayuda de la comunidad y que este sueño que tenemos para nuestras infancias se empiece a concretar, porque no estamos siendo escuchados”, expresó.

Desde la institución señalaron que vienen realizando distintas gestiones en busca de respuestas, pero continúan a la espera de una solución concreta.

El reclamo pone el foco en la necesidad de contar con un espacio escolar adecuado para los niños y niñas que asisten a la escuela especial N° 2, donde las condiciones de accesibilidad, recreación y desarrollo son fundamentales para acompañar sus necesidades.