ATEN: reprogramaron el curso-taller “Objetos Lúdicos en las escuelas infantiles”

Se realizará finalmente los días viernes 30 y sábado 31 de octubre.

La seccional de ATEN Cutral Co y Plaza Huincul informó que el curso-taller “Objetos Lúdicos en las Escuelas Infantiles”, que había sido suspendido por las condiciones climáticas, se realizará finalmente los días viernes 30 y sábado 31 de octubre.

La propuesta es impulsada por la escuela de Formación Carlos Fuentealba y busca generar un espacio de intercambio de experiencias, construcción de saberes y reflexión sobre la importancia del juego y los objetos lúdicos en las prácticas pedagógicas, con eje en el juego como un derecho fundamental de las infancias.

La capacitación estará a cargo de las profesoras Virginia Benac y Carla Parisi y está destinada a docentes de Nivel Inicial y de la Modalidad Especial afiliados a ATEN.

Cronograma de actividades

Viernes 30 de octubre: de 18 a 21.

de 18 a 21. Sábado 31 de octubre: de 9 a 13.

El encuentro se desarrollará en la seccional de ATEN Cutral Co–Plaza Huincul, ubicada en la intersección de Islas Malvinas y Los Nogales.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del formulario difundido por la organización: formulario de inscripción.