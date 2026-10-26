La cámara Ceipa busca incorporarse al desarrollo del GNL

Se planteó que exista prioridad para las empresas neuquinas.

Integrantes de la cámara Ceipa participaron de una reunión con las máximas autoridades provinciales y de YPF. El objetivo del encuentro fue avanzar en gestiones para que las empresas de servicios regionales puedan insertarse en el futuro desarrollo del proyecto de GNL.

Desde la propia entidad se informó que “YPF se comprometió a agilizar la entrega de las habilitaciones para que las empresas puedan facturar. Una vez facturado, el pago será a 30 días”.

Otro de los puntos sobre los que se avanzó fue el apoyo financiero del BPN “para la compra de esas facturas a la mejor tasa del mercado, con el objetivo de que las pymes no sufran ahogo financiero y cuenten con capital de trabajo inmediato”, según el compromiso del gobernador Rolando Figueroa.

A la vez se ratificó “la prioridad para todas las empresas neuquinas certificadas bajo la Ley de Compre Neuquino”. Se estableció una mesa de trabajo permanente y que cada tres meses se lleve adelante encuentros entre las cámaras empresariales e YPF para hacer seguimiento de los avances y la problemática del sector.

En cuanto al desarrollo de la comarca petrolera Plaza Huincul Cutral Co, con la construcción de la planta de GNL, que se prevé la generación de trabajo a nivel local. “Se hizo hincapié en seguir capacitando a la gente. Desde CEIPA celebramos y acompañamos este respaldo del gobierno provincial, del municipio de Plaza Huincul y de YPF hacia las empresas genuinas y el trabajo neuquino”.

Del encuentro que se concreetó en el salón de Convenciones Domuyo de Neuquén, como parte de la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026. El gobernador Figueroa convocó a la reunión a la que asistieron todos los presidentes de las cámaras que conforman Federación Cámaras del Sector Energético del Neuquén, Fecene; junto al CEO de YPF, Horacio Marín y el vicepresidente de Infraestructura deYPF, Gustavo Gallino. Por Ceipa asistió su presidente, Cristian Bergese; y el intendente de Huincul, Claudio Larraza.