Cutral Co realizó una nueva edición de la Carrera Aniversario de Ciclismo con la participación de 130 competidores

En el marco de las actividades por el 93° aniversario de Cutral Co, se disputó una nueva edición de la Carrera Aniversario de Ciclismo en la Pista de Ciclismo de la ciudad. La competencia fue organizada por el Club Social Ciclístico General Enrique Mosconi y reunió a 130 ciclistas procedentes de distintas localidades de la región. La prueba repartió un total de 8 millones de pesos en premios.
Declaraciones de autoridades y organizadores Durante el desarrollo del evento, el intendente Ramón Rioseco estuvo presente en el predio y manifestó la intención del gobierno municipal de continuar apoyando el desarrollo de las distintas disciplinas deportivas, con foco en el trabajo desde la infancia. A su vez, el presidente del club organizador, Miguel Silka, agradeció el respaldo institucional de la comuna para concretar la competencia.
Resultados por categoría La nómina de ganadores en las diferentes divisionales quedó conformada de la siguiente manera:
- Élite: Leonardo Heredia (General Roca)
- Damas: Yesica Inostroza (Cutral Co)
- Promocionales: Tomás Cárdenas (Cutral Co)
- Ganador del embalaje: Leonel Gamboa (Cutral Co)
- Máster B: Pablo Quijada (Cinco Saltos)
- Máster C: Marcelo Montesin (Cinco Saltos)
- Máster D: José Epulef (Neuquén)