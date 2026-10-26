Este jueves cobran los empleados estatales de Neuquén

El pago será con la actualización de haberes prevista en el último convenio con gremios

El Gobierno de la Provincia del Neuquén abonará este jueves, 29 de octubre, los haberes correspondientes al mes en curso a la totalidad de los trabajadores de la administración pública provincial. Los salarios incluirán un incremento del 6,36 por ciento, de acuerdo con lo establecido en el último acuerdo salarial con los gremios estatales.

El pago se realizará en una única jornada y alcanzará tanto a los agentes en actividad de la administración pública provincial y organismos descentralizados, como a los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). Los importes serán depositados en las cuentas que los trabajadores poseen en el Banco Provincia del Neuquén (BPN).

El incremento del 6,36 por ciento corresponde a la actualización salarial acordada con las organizaciones gremiales, calculada en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ponderado, según el mecanismo establecido en la pauta salarial vigente.

De esta manera, el Gobierno provincial mantiene el esquema de pago unificado de los haberes antes de la finalización de cada mes, una medida que brinda previsibilidad a los trabajadores estatales y sus familias.