Operativo antinarcóticos: secuestraron drogas, plata y vehículos

Fueron en total, once los procedimientos efectuados.

Desde la Policía del Neuquén llevó adelante un amplio operativo contra el microtráfico de drogas en las regiones Confluencia y Vaca Muerta.

El resultado permitió el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas y vehículos, además de registrarse personas imputadas y detenidas.

En la región Confluencia, a través de la dirección Antinarcoticos, personal de la división Antinarcomenudeo realizó tres allanamientos en los barrios Valentina Sur y San Lorenzo. La investigación fue impulsada a partir de aportes ciudadanos recibidos mediante la aplicación Neuquén Te Cuida y con intervención de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad.

Tras un mes de tareas investigativas, los efectivos lograron reunir elementos que permitieron avanzar con las diligencias judiciales.

Durante los procedimientos se secuestraron envoltorios de cocaína y marihuana, más de 65.000 pesos en efectivo, teléfonos celulares, balanzas digitales y un automóvil, entre otros elementos de interés. Además, cinco personas fueron imputadas y detenidas.

Región Vaca Muerta

En San Patricio del Chañar, personal de la División Antinarcóticos Vaca Muerta concretó otros ocho allanamientos, en una investigación iniciada en julio a partir de denuncias anónimas realizadas a través de Neuquén Te Cuida y los canales habilitados por el Ministerio Público Fiscal.

El operativo permitió incautar más de 100 gramos de cocaína, cannabis, semillas y cigarrillos de marihuana, alrededor de 700.000 pesos, 17 teléfonos celulares, balanzas y otros elementos vinculados con la investigación. También fueron secuestrados tres vehículos.

Por disposición de la fiscalía interviniente, tres personas fueron notificadas de su imputación y otras tres quedaron detenidas.

Los procedimientos contaron con la participación de personal especializado de Antinarcóticos y efectivos de distintas unidades policiales, con apoyo logístico y operativo.