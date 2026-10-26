Sigue sin atención el Registro Civil en Cutral Co y Plaza Huincul

La medida de fuerza que lleva adelante el personal encuadrado en la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE continúa en las oficinas locales de Registro Civil.
Las puertas están cerradas y el cartel que anuncia los alcances de la medida de fuerza.
De acuerdo a lo indicado a través de esa nota, el secretario general del sindicato, Carlos Quintriqueo, se expresó que las medidas de fuerza consisten en quite de colaboración, asamblea permanente y paro por tiempo indeterminado desde el pasado 10 de octubre.
Las razones por las que no están con la atención normal obedece al incumplimiento del acta firmada el pasado 8 de septiembre y el lanzamiento de la oficina virtual sin la capacitación previa.
No hay información sobre la manera en que se pueden hacer los trámites que requiere la ciudadanía.