Policía de Neuquén: abren las inscripciones 2027 para tres carreras de formación

Agente de Seguridad, Cadete y Penitenciario.

La Escuela de Policía de Neuquén, a través de la División Reclutamiento de Cutral Co y Plaza Huincul, anunció la apertura de las inscripciones para el ciclo 2027. La convocatoria contempla tres opciones de formación: Agente de Seguridad, Cadete y Penitenciario.

La propuesta está dirigida a jóvenes que cumplan con las condiciones establecidas para cada carrera y estén interesados en incorporarse a los procesos de formación de la fuerza provincial.

Las tres carreras y sus requisitos de edad

La convocatoria establece diferentes rangos de edad según la formación elegida:

Agente de Seguridad: para personas de entre 18 y 28 años. El internado se realiza en Plaza Huincul.

para personas de entre 18 y 28 años. El internado se realiza en Plaza Huincul. Cadete: destinado a aspirantes de entre 17 y 25 años. El internado se desarrolla en Neuquén capital.

destinado a aspirantes de entre 17 y 25 años. El internado se desarrolla en Neuquén capital. Penitenciario: para postulantes de entre 18 y 30 años. La formación también contempla internado en Neuquén capital.

Para las tres alternativas, se requiere tener el secundario completo, sin materias adeudadas, y ser argentino nativo o por opción.

Qué documentación deben presentar los aspirantes

Quienes deseen inscribirse deberán reunir la documentación original y una fotocopia de los requisitos solicitados.

La lista incluye:

DNI actualizado, con domicilio vigente.

Acta de nacimiento.

Certificados de antecedentes provinciales y nacionales.

Constancias electorales correspondientes a 2023 y 2025.

Título secundario certificado.

Constancia de CUIL.

Registros provinciales de deudores y de violencia.

Dos fotografías de 4 x 4 centímetros.

Dos folios y una carpeta colgante.

Se recomienda verificar la documentación antes de iniciar el trámite para contar con todos los requisitos exigidos por la convocatoria.

Dónde realizar consultas

La División Reclutamiento de Cutral Co y Plaza Huincul habilitó una línea telefónica para consultas, llamadas y mensajes de WhatsApp.

Las personas interesadas pueden comunicarse al 2948-451927 o acercarse a la sede ubicada en la Ruta Provincial N.º 17, ex Gas del Estado, en Plaza Huincul.

Además, el material oficial de difusión incluye un código QR para consultar los requisitos de ingreso.