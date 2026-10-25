Corte programado de energía afectará a distintos sectores de Plaza Huincul

Copelco informó que este lunes 26 de octubre se llevará a cabo un corte programado del suministro eléctrico en distintos sectores de Plaza Huincul.
La interrupción del servicio está prevista entre las 8:00 y las 13:00, debido a la realización de tareas de despeje y mantenimiento de líneas de media tensión.
De acuerdo con el comunicado difundido por la cooperativa, la suspensión del suministro alcanzará a los siguientes sectores:
- Barrio Uno: desde calle 20 hacia el este y desde calle 13 hasta calle 11.
- Escuela de Policías.
- Barrio Ruca Co, en su totalidad.
Entre los usuarios singulares que podrían verse alcanzados por la interrupción se encuentran INDUSLAB–UTN (Anexo), Centro Cultural, Dirección Provincial de Telecomunicaciones, Club Perfora, Persistir y la Escuela de Policías.