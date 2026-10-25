Corte programado de energía afectará a distintos sectores de Plaza Huincul

De 8 a 13 horas

Copelco informó que este lunes 26 de octubre se llevará a cabo un corte programado del suministro eléctrico en distintos sectores de Plaza Huincul.

La interrupción del servicio está prevista entre las 8:00 y las 13:00, debido a la realización de tareas de despeje y mantenimiento de líneas de media tensión.

De acuerdo con el comunicado difundido por la cooperativa, la suspensión del suministro alcanzará a los siguientes sectores:

Barrio Uno: desde calle 20 hacia el este y desde calle 13 hasta calle 11.

desde calle 20 hacia el este y desde calle 13 hasta calle 11. Escuela de Policías.

Barrio Ruca Co, en su totalidad.

Entre los usuarios singulares que podrían verse alcanzados por la interrupción se encuentran INDUSLAB–UTN (Anexo), Centro Cultural, Dirección Provincial de Telecomunicaciones, Club Perfora, Persistir y la Escuela de Policías.