Enfermería de Copelco informó modificaciones en la atención durante los días 26 y 27 de octubre

Copelco informó que durante los días 26 y 27 de octubre se producirá una modificación en la atención de su servicio de Enfermería.
Según comunicó la institución, la medida responde a la realización de una capacitación de la Fundación Huesped, por lo que la Enfermería permanecerá cerrada durante ambas jornadas, en el horario de 8 a 16 horas.
Durante ese período, seindicó que se mantendrán únicamente los traslados de pacientes de diálisis y los tratamientos domiciliarios, mientras que el resto de las prestaciones quedará temporalmente suspendido.