El Paseo de la Salud se disfruta a pleno este domingo: gran concurrencia en la renovada plaza

Desde las primeras horas de la jornada se registró una importante concurrencia de familias, niños, jóvenes y adultos

Con el sol como protagonista y una temperatura máxima prevista de 18°C, los vecinos de Cutral Co aprovecharon este domingo para disfrutar de la renovada Plaza Paseo de la Salud, conocida históricamente como “El Verde”.

Desde las primeras horas de la jornada se registró una importante concurrencia de familias, niños, jóvenes y adultos que se acercaron para utilizar los distintos espacios que ofrece el renovado lugar.

La postal de este domingo contrasta con la jornada de inauguración oficial, realizada el pasado jueves 22, en el marco del aniversario de Cutral Co. Aquel día, la ceremonia se desarrolló bajo una intensa lluvia, pero las condiciones climáticas no impidieron que se concretara el acto.

El gobernador Rolando Figueroa participó de la inauguración, encabezada por el intendente Ramón Rioseco. Ambos, protegidos por paraguas, realizaron el tradicional corte de cinta que dejó formalmente habilitado el espacio para la comunidad.

La Plaza Paseo de la Salud es uno de los espacios verdes de mayor extensión de la ciudad y fue equipada con diferentes sectores destinados al deporte, la recreación y el encuentro.

El renovado predio cuenta con una cancha de fútbol, dos canchas de básquet, juegos para las primeras infancias, un sector destinado a la gimnasia para adultos y un espacio para jugar al ajedrez. Además, todo el sector fue parquizado e iluminado.

Este domingo, con mejores condiciones climáticas, el espacio comenzó a mostrar otra de sus postales: vecinos ocupando los distintos sectores y disfrutando de un lugar que vuelve a incorporarse plenamente a la vida cotidiana de la ciudad.