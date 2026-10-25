Profesionales del hospital de Plottier reclaman la incorporación urgente de enfermeros

Anunciaron una concentración para este lunes 26 de octubre, frente al Ministerio de Salud de la provincia

Los profesionales de Medicina General del hospital Plottier, nucleados en el Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (SiProSaPuNe), se declararon en estado de asamblea permanente ante la falta de personal de enfermería.

Como parte de la medida, anunciaron una concentración para este lunes 26 de octubre, a las 10, frente al Ministerio de Salud de la provincia, donde solicitarán una reunión urgente con el ministro de Salud.

Según señalaron, el déficit de enfermeros afecta la capacidad operativa del hospital y obliga al cierre de camas de internación, lo que impacta directamente en la atención de la comunidad.

Entre los principales reclamos se encuentra la incorporación inmediata de personal de enfermería y el pleno funcionamiento de la red de referencia para garantizar la derivación de pacientes con cuadros complejos.