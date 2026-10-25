El choque en Plaza Huincul provocó destrozos en el patio de una cervecería

Como consecuencia del siniestro, dos hombres fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica

Un fuerte choque que involucró a tres vehículos se produjo este sábado, cerca de las 7 de la mañana, en la intersección de avenida Rotter e Hipólito Yrigoyen, en el barrio Uno de Plaza Huincul. Como consecuencia del siniestro, dos hombres fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica y se registraron destrozos en el patio de una cervecería de la zona.

De acuerdo con la información disponible, en el accidente estuvieron involucrados un Honda Civic, un Volkswagen Vento y una camioneta de la GEOP.

El siniestro se habría desencadenado en momentos en que personal policial intervenía por el vuelco del Volkswagen Vento. Según la secuencia relatada, los efectivos habían llegado al lugar y se encontraban realizando tareas para cortar el tránsito cuando el Toyota —cuya participación deberá ser precisada— impactó contra los vehículos y provocó el choque múltiple.

El impacto también ocasionó daños materiales en el patio de una cervecería ubicada en el barrio Uno, donde se rompieron varios bancos y parte del perímetro del establecimiento resultó afectado.