Cutral Co realizará una jornada de prevención del cáncer de mama

Con la participación del Ballet Folclórico Municipal y stands informativos y saludables.

Este domingo 25 de octubre, desde las 17, se realizará una jornada por el Mes Rosa en el Centro Cultural José H. Rioseco de Cutral Co, con actividades de prevención y concientización sobre el cáncer de mama.

La propuesta incluirá charlas a cargo de profesionales de la salud, danzaterapia, un espectáculo musical de Belén Hernández, una clase de pilates, muestra fotográfica, participación del Ballet Folclórico Municipal y stands informativos y saludables.

La actividad busca promover la detección temprana y el cuidado de la salud.