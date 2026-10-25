Cutral Co y Plaza Huincul: domingo con 18°C y ráfagas de hasta 43 km/h

El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipa para este domingo 25 de octubre una jornada con condiciones agradables durante el día en Cutral Co y Plaza Huincul, aunque se espera un aumento de la nubosidad hacia la noche.
La temperatura mínima prevista será de 13°C durante la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 18°C durante la tarde.
En cuanto al viento, durante el día se esperan velocidades cercanas a los 23 km/h, con ráfagas de similar intensidad. Por la noche, el viento continuará alrededor de los 23 km/h, aunque las ráfagas podrían alcanzar los 43 km/h.
En el aspecto astronómico, la Luna transitará la fase gibosa creciente, con más del 98% de iluminación, por lo que se verá prácticamente llena. El plenilunio, correspondiente a la denominada Luna del Cazador, se producirá entre el final del domingo y la madrugada del lunes 26, según la zona horaria.
La Luna transitará además entre los signos de Aries y Tauro, de acuerdo con la referencia astrológica.