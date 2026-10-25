Cutral Co y Plaza Huincul: domingo con 18°C y ráfagas de hasta 43 km/h

En el aspecto astronómico, la Luna transitará la fase gibosa creciente

El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipa para este domingo 25 de octubre una jornada con condiciones agradables durante el día en Cutral Co y Plaza Huincul, aunque se espera un aumento de la nubosidad hacia la noche.

La temperatura mínima prevista será de 13°C durante la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 18°C durante la tarde.

En cuanto al viento, durante el día se esperan velocidades cercanas a los 23 km/h, con ráfagas de similar intensidad. Por la noche, el viento continuará alrededor de los 23 km/h, aunque las ráfagas podrían alcanzar los 43 km/h.

En el aspecto astronómico, la Luna transitará la fase gibosa creciente, con más del 98% de iluminación, por lo que se verá prácticamente llena. El plenilunio, correspondiente a la denominada Luna del Cazador, se producirá entre el final del domingo y la madrugada del lunes 26, según la zona horaria.

La Luna transitará además entre los signos de Aries y Tauro, de acuerdo con la referencia astrológica.