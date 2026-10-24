Cómo está el arroyo Carranza este sábado: qué trabajos se hicieron

Hubo trabajos para consolidar el terraplén.

Durante la mañana, se empezaron las tareas de construcción del terraplén en el cauce del arroyo Carranza. La empresa a cargo de la tarea permitieron avanzar en el desvío provisorio, a fin de reanudar la circulación .

A partir de las 16, aproximadamente, se mostró como una vez concluidos los trabajos, el paso vehicular, con extrema precaución y un sentido de circulación a la vez.

La empresa a cargo de realizar los trabajos indicó que se mantendrá informados a los usuarios sobre las tares y las condiciones para el restablecimiento del tránsito.