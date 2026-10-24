La Provincia decretó la emergencia metereológica por seis meses

Así lo confirmó el gobernador Rolando Figueroa este sábado por la mañana.

Durante las primeras horas del sábado, el gobernador Rolando Figueroa se expresó sobre diversos temas centrales para la actualidad de la provincia del Neuquén. Entre ellos, el impacto del fenómeno del Niño.

Al ser consultado por la cuestión meteorológica, el gobernador comentó que “hemos recorrido y estamos recorriendo la provincia. Estamos estudiando el fenómeno, que descarga precitaciones muy abundantes que no se pueden predecir”.

“Es un fenómeno muy complejo y no hay estructura (ni infraestructura) que soporte las abundantes precipitaciones que produce”, agregó.

“Actualmente -dijo- se están llenando cañadones que hace 70 años que no recibían semejante cantidad de agua, y la infraestructura con la que contamos queda colapsada.

En este sentido, nuestro rol es asistir a la gente y, fundamentalmente, trabajar en la prevención, para lo cual hemos formado un Comité. Como consecuencia de esto, vamos a decretar una emergencia meteorológica por seis meses, sin omitir que estamos invirtiendo cientos de millones de dólares en obras pluvioaluvionales”.

Al ser consultado respecto de la crecida del río Neuquén, el gobernador señaló que “evidentemente, necesitamos una represa de una envergadura importante sobre el río Neuquén, pero es una obra que no es para nada económica y que lleva tiempo. Hace 20 años que no se hace una represa en nuestro país”, recordó.

Deuda social y en infraestructura

Por otro lado, el gobernador recordó que, al asumir, “heredamos una deuda de infraestructura de 4.000.000.000 millones de dólares. Ya hemos invertido poco más de 2.000.000.000 millones de dólares y en 2027 vamos a invertir 1.800.000.000 de dólares en obra pública. Por lo tanto, estamos a tiro de palear la deuda de infraestructura que teníamos. El siguiente desafío es generar las obras para el Neuquén del futuro. El año que viene van a ingresar a las escuelas la misma cantidad de niños neuquinos que de niños que migraron a la provincia sólo durante el 2026. Eso nos requiere hacer cerca de 150 aulas por año, tan solo vinculadas a los hijos de migrantes. Y de las 700 aulas tráiler que recibimos, no va a quedar ninguna. Actualmente estamos haciendo 100.000 metros cuadrados de escuelas”.

Luego, destacó que “la misma inversión se está realizando en Salud. Ahora sí, con hospitales y escuelas en marcha ya podemos pensar en otras cuestiones de infraestructura. Estamos haciendo cárceles para 1000 presos. Actualmente tenemos más presos porque ya se juzgaron a 200 narcotraficantes. En Neuquén se juzga a un narcotraficante cada tres días. Vamos a liberar las comisarías que están colapsadas y vamos a mejorar cada una de las 73 que hay en la provincia”.

Figueroa puso énfasis en que “nos estamos preparando para el Neuquén que crece. Tenemos que ser conscientes y agradecidos de lo que viene. Lo que está pasando en Neuquén no pasa en ningún lado y todos los neuquinos somos protagonistas. Es un gran desafío ir administrando las expectativas e ir generando crecimiento para nuestra gente”.