La CTA Autónom tiene sus flamantes autoridades en Cutral Co

El mandato será hasta el 2030.

Desde la CTA Autónoma Local se informó que el viernes se llevó a cabo la entrega de las certificaciones de asunción de las autoridades de la organización gremial.

Al acto concurrió el secretario general de la organización a nivel provincial, Alfredo Marcotte; la secretaria adjunta, Lorena Zárate; y el secretario adjunto, Jonathan Valenzuela.

Asimismo, estuvieron integrantes de las juntas internas de ATE de los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul, delegados municipales de Picún Leufú, representantes de distintos sectores de la actividad privada, compañeras y compañeros, afiliados y activistas de la organización.

Desde la CTA Autónoma Local expresaron el “más sincero agradecimiento a todas y todos los trabajadores que se hicieron presentes y nos acompañaron en este significativo acontecimiento institucional”.

A la vez renovaron el compromiso de seguir trabajando en defensa de los derechos de las y los trabajadores, fortaleciendo la organización gremial, la unidad y la lucha colectiva.