Plaza Huincul: se incendió una motocicleta

Fue esta tarde a las 17.

Los bomberos voluntarios de Plaza Huincul asistieron hoy ante el llamado de una emergencia en el parque de la Convivencia.

Fue alrededor de las 17. Según se informó desde la Central 17 del cuartel huinculense, el móvil 20 y los voluntarios acudieron hasta el lugar.

Cuando arribaron al personal, se constató que las llamas habían sido controladas por el uso de un extintor. Se realizaron las maniobras de enfriamiento para prevenir una posible reignición. Una vez que estuvo todo controlado, la unidad regresó a la central.