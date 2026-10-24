Plaza Huincul: un hombre fue derivado a Neuquén tras ser agredido por otro en una discusión

Un hombre de cerca de 50 años debió ser derivado de urgencia al hospital Castro Rendón de Neuquén debido a la gravedad de su estado. Recibió heridas en su cabeza, con un elemento contundente que le provocó ese estado. Hay una persona detenida, como principal sospechoso.
De acuerdo a la información oficial, se confirmó que el lesionado ingresó con severos golpes en su cabeza. Las primeras atenciones permitieron estabilizarlo y luego se resolvió su derivación a Neuquén, porque requería atención de mayor complejidad.
En principio, se inició la investigación por parte del personal del Comando Radioeléctrico y la comisaría 6°. Se pudo establecer que hubo una pelea en una zona del barrio General Mosconi, las 262 Viviendas de Plaza Huincul.
A partir de las primeras investigaciones se pudo identificar a un hombre de 30 años aproximadamente, que fue demorado. Posteriormente se lo detuvo y quedó a disposición de la fiscalía de turno.