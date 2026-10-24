Plaza Huincul: un hombre fue derivado a Neuquén tras ser agredido por otro en una discusión

Hay un sospechoso detenido. Fue en el barrio Mosconi.

Un hombre de cerca de 50 años debió ser derivado de urgencia al hospital Castro Rendón de Neuquén debido a la gravedad de su estado. Recibió heridas en su cabeza, con un elemento contundente que le provocó ese estado. Hay una persona detenida, como principal sospechoso.

De acuerdo a la información oficial, se confirmó que el lesionado ingresó con severos golpes en su cabeza. Las primeras atenciones permitieron estabilizarlo y luego se resolvió su derivación a Neuquén, porque requería atención de mayor complejidad.

En principio, se inició la investigación por parte del personal del Comando Radioeléctrico y la comisaría 6°. Se pudo establecer que hubo una pelea en una zona del barrio General Mosconi, las 262 Viviendas de Plaza Huincul.

A partir de las primeras investigaciones se pudo identificar a un hombre de 30 años aproximadamente, que fue demorado. Posteriormente se lo detuvo y quedó a disposición de la fiscalía de turno.