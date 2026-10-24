JULIO CÉSAR ROJAS

Necrológica QEPD

04/06/1955 – 24/10/2026

“Papá, Dios te llamó a su casa necesito un ángel hermoso”.

“Nos duele tu partida, pero nos consuela saber que ya descansas en paz que no sufrís más”.

“Fuiste un gran esposo, y sobre todo el mejor papá del mundo, un hombre justo bueno admirable y sobre todo valiente luchador”.

“Guíanos desde el cielo hasta que nos volvamos a encontrar”.

“Con amor eterno”.

Tu esposa, hija e hijo.



El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociado y comunican que sus restos, velados en sala “D” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co, serán inhumados el día 24/10/2026 a las 17:30 horas en la necrópolis de Plaza Huincul. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.