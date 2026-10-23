Un incendio de grandes proporciones consume un camión en Plaza Huincul

El siniestro se inició hace minutos en la ruta nacional 22, en el ingreso a Plaza Huincul. La carga del vehículo se quemó por completo y en principio se sospecha que es de un componente altamente combustible.

El tránsito por la ruta, a la altura del parque industrial, se encuentra cerrado por el siniestro. Acudieron bomberos voluntarios de Plaza Huincul con varias dotaciones.

Quienes están cerca, aseguran que se escucharon varias explosiones pero se deberían al daño que sufrieron las cubiertas. Por los videos que hacen llegar los lectores se sospecha que la cabina del camión no sufrió mayores daños.

También se desplegó personal policial al lugar para evitar que haya lesionados debido al siniestro.

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