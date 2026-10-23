Personal del hospital de Cutral Co y Huincul recibió elementos de protección

La entrega estuvo a cargo de la coordinación en Seguridad e Higiene.

Una entrega de elementos de protección personal -EPP- tuvo como destinatarios los trabajadores del hospital de Complejidad Media.

Según se informó la Coordinación en Seguridad e Higiene de la Región Sanitaria dispuso la entrega a la Administración del establecimiento de salud. Se trata de una acción destinada a fortalecer las condiciones de seguridad y cuidado de los trabajadores de la salud.

La actividad contó con la participación de representantes del gremio ATE, que acompañóo el proceso de provisión de los insumos necesarios para el desempeño seguro de las tareas diarias del personal hospitalario.

Calzado y camperas formaron parte de esta partida de elementos.