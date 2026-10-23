Bomberos de Cutral Co conmemoraron su aniversario con una inversión de más de 150 millones de pesos

Incorporaron una camioneta y equipamiento nuevo

El cuerpo de Bomberos Voluntarios conmemoró el aniversario de la institución con el anuncio de inversiones destinadas a la incorporación de vehículos, indumentaria de protección y un puesto de comando operativo. La presentación incluyó detalles sobre el origen del cuartel, su evolución económica y las labores de asistencia comunitaria.

Durante la ceremonia, las autoridades informaron la concreción de una inversión superior a los 150 millones de pesos en equipamiento y movilidad. Entre los elementos incorporados al parque automotor y de materiales se destacan: