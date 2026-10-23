Bomberos de Cutral Co conmemoraron su aniversario con una inversión de más de 150 millones de pesos 

El cuerpo de Bomberos Voluntarios conmemoró el aniversario de la institución con el anuncio de inversiones destinadas a la incorporación de vehículos, indumentaria de protección y un puesto de comando operativo. La presentación incluyó detalles sobre el origen del cuartel, su evolución económica y las labores de asistencia comunitaria.
Durante la ceremonia, las autoridades informaron la concreción de una inversión superior a los 150 millones de pesos en equipamiento y movilidad. Entre los elementos incorporados al parque automotor y de materiales se destacan:
- Equipos de protección e insumos médicos: Entrega de indumentaria compuesta por botas, cascos, bolsos de trauma y equipamiento de asistencia médica inicial.
- Puesto de comando móvil: Un gazebo acondicionado con sistemas de comunicación y radiofrecuencia. La instalación del equipamiento estuvo a cargo de personal de la institución encabezado por el suboficial Zárate. Este espacio funcionará como central de operaciones para la toma de decisiones y la articulación con otras fuerzas en emergencias de gran magnitud.
- Nuevo móvil de logística y asistencia: Unidad destinada al traslado logístico y a la primera atención sanitaria. La incorporación responde a la demanda diaria de asistencia a adultos mayores o personas solas que requieren apoyo en sus domicilios.