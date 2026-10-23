Ruta 17 hacia Picún Leufú está cerrada por desprendimientos de rocas

Trabajan en el lugar bomberos, policía y personal de la Municipalidad para despejar el sector

Desde la Municipalidad de Picún Leufú advirtieron este mediodía que el paso desde Plaza Huincul hacia aquella localidad está cerrado en el sector El Caracol.

Quienes conocen la zona saben que se trata de un lugar de curvas y contracurvas rodeados de bardas de gran altura. Por efecto del agua se produjo el desprendimientos de rocas que obstruyen el paso.

En el lugar trabaja personal de policía provincial, bomberos voluntarios y la Municipalidad para despejar la zona. Hay que respetar las indicaciones de las personas que trabajan en el lugar y no pasar.