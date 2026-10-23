Recordarán en un museo de El Chocón a Noema Acuña a 24 años de su asesinato impune

Noema era vecina de Cutral Co, apareció asesinada en una picada, en la zona de la meseta, cerca de Plottier y Neuquén

La actividad será este domingo, desde las 11, en el Museo del Botón. Pablo Hodola, sobrino de la mujer e integrante de HIJOS Alto Valle, participará de la jornada, que incluirá lecturas, música y un homenaje con un botón de una prenda que conservaba su familia.

A 24 años del asesinato de Noema Acuña, familiares y personas vinculadas a la memoria y los derechos humanos realizarán este domingo una actividad en el Museo del Botón de Villa El Chocón para recordarla y reclamar justicia. La jornada comenzará a las 11 e incluirá palabras de reflexión, lecturas y música, según contó Pablo Hodola, sobrino de la mujer e integrante de HIJOS Alto Valle, en una entrevista con Radio UNCo CALF.

Uno de los momentos centrales será la presentación de un botón que pertenecía a un tapado de Noema, conservado por una de sus tías. La familia lo separó de la prenda y lo incorporó a un cuadro con una reseña sobre su historia, que quedará en el museo. Para Hodola, el objeto representa una forma de mantener viva la memoria de su tía y de las mujeres víctimas de la violencia.

“Tratamos de sostener la memoria de Noema y demandarle al Estado respuestas”, señaló y cuestionó que el crimen continúe sin esclarecerse. Según relató, la familia espera respuestas desde hace años y no obtuvo avances que permitan identificar a los responsables.

La historia de Noema está atravesada por otra tragedia familiar. Hodola es hijo de Sirena Acuña y Oscar Hodola, secuestrados el 12 de mayo de 1977 durante la última dictadura militar. Él tenía tres meses cuando sus padres fueron llevados de la vivienda en la que vivían en Buenos Aires. Antes de ser secuestrada, su madre lo entregó a una vecina, a quien le pidió que lo cuidara porque regresarían al día siguiente.

Después de la desaparición de sus padres, Noema fue quien lo recibió cuando volvió a la zona de Plaza Huincul. El 25 de octubre de 2002, ella también murió de manera violenta en un hecho que, según su sobrino, permanece impune.

Vinculó ambas historias con la falta de respuestas estatales. “No tengo respuestas del destino de mis padres en época de dictadura y no tengo respuesta de los asesinos que mataron a mi tía”, afirmó en la entrevista radial.

La convocatoria en Villa El Chocón surgió del vínculo entre Hodola y Mirta Palandri, vinculada al Museo del Botón, un espacio que también recibe objetos relacionados con historias de la región. La propuesta busca reunir a familiares y allegados para compartir el recuerdo de Noema y renovar el reclamo de justicia.

La actividad está prevista hasta aproximadamente las 15 o 16, con la participación de familiares que llegarán desde distintas localidades. El cuadro con el botón y la reseña de Noema quedará como parte del homenaje.