San Patricio del Chañar será sede de la novena fecha del Rally Neuquino

Evaluan como será el sistema de puntos luego por el temporal

San Patricio del Chañar fue oficializada como la sede de la 9ª fecha del Campeonato de Rally Neuquino, programada para los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2026. La confirmación se concretó tras la firma de un acuerdo entre la comisión directiva de APPRyN Sur, el intendente municipal Gonzalo Enrique Núñez y el director provincial de Deporte Social y Comunitario, Alejandro Zambón.

Pese a la ratificación del calendario, la organización emitió un comunicado oficial en el que informó que la definición sobre el sistema de puntaje de la prueba se encuentra en pausa. A raíz del temporal de lluvias registrado en la región, las autoridades de la categoría deberán esperar a que mejoren las condiciones meteorológicas para recorrer los tramos e inspeccionar el estado de las rutas.

Una vez finalizado el relevamiento técnico sobre el terreno, APPRyN Sur comunicará oficialmente si la competencia otorgará puntaje simple o doble. Desde la organización solicitaron a los equipos, pilotos y navegantes mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer novedades sobre la transitabilidad de los caminos y las decisiones deportivas de la fecha.