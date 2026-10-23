Iba por la Ruta 7, cerca de Añelo: despistó y terminó en un zanjón

Un incidente vial se registró en la Ruta provincial 7, entre Añelo y Rincón de los Sauces, en el sector conocido como La Bajada del Mono.
Según los datos aportados por ocasionales testigos que circulaban por el sector, indicaban que la persona que conducía perdió el control y terminó en la banquina, donde existe una especie de zanjón.
Debido al temporal de lluvia que se extendió por los últimos días, la cinta asfáltica está con mucha agua y barro acumulado por lo que se suele producir este tipo de hechos. Habrá que determinar si la velocidad en la que circulaba era la adecuada para este tipo de circunstancias.
El rodado fue retirado del sector por otro vehículo con la ayuda de un malacate.