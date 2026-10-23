Qué dice el pronóstico para este viernes en Cutral Co y Plaza Huincul

Para la noche se indica el cielo mayormente cubierto.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este viernes una jornada con una continuidad de lluvias y chaparrones aislados en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 10° Centígrados y la mínima de 7°. El viento se presentará del sudeste a 22 kilómetros con ráfagas de 29 kilómetros. Para la noche, rotará al sudoeste a 6 kilómetros con ráfagas de 6 kilómetros.

El cielo se presentará con lluvias y chaparrones aislados en el día. Hacia la noche se presentará mayormente cubierto.

Para el sábado se espera una temperatura máxima de 14° y la mínima de 8° Centígrados.