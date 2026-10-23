Proyecto GNL: definen la licitación de los caños para el gasoducto desde Cutral Co hasta Punta Colorada

Se construirá un gasoducto con los caños más grandes hasta ahora en el país y un poliducto. Estaba prevista para hace dos días pero se retrasó la licitación

El presidente de YPF, Horacio Marín, anunció que en dos semanas, como máximo, se realizará la compulsa por los caños para Argentina LNG, la única que falta del proyecto. “Ya tenemos todo armado, todo licitado, nos queda una sola licitación que es la licitación de los caños que está próxima, inicialmente era para estos días pero será dos o tres semanas más, no puede pasar de ese tiempo”, dijo en su entrevista con 247 Canal de Noticias en la AOG Patagonia.

Se licitará el gasoducto que van desde el área Meseta Buena Esperanza hasta Punta Colorada en Río Negro. La compra, estimada en unos US$ 2.000 millones, incluye caños para dos gasoductos de 48 pulgadas y un poliducto de 24 pulgadas: sería la mayor compra de caños de la historia energética argentina.

Tenaris, del Grupo Techint, es el único fabricante local con capacidad, pero su participación es una incógnita: perdió la provisión de caños para el proyecto de Southern Energy frente a la india Welspun. La obra civil ya fue adjudicada a Pumpco y Bonatti, con respaldo de Contreras Hermanos.

Marín agregó que el financiamiento está “muy adelantado” y confirmó que el jueves 26 de noviembre se firmará la decisión final de inversión (FID) en Buenos Aires. “Estamos terminando todos los documentos”, afirmó. “No tengo dudas de que va a ser un día especial para YPF y para la Argentina”. Según dijo, Argentina LNG “duplica a YPF como empresa”.

El anuncio ordena un calendario que venía en duda. Según publicó Infobae, la subasta de los tubos estaba prevista para el martes 20 de octubre y fue reprogramada porque las evaluaciones técnicas de los oferentes demandaron más tiempo del previsto.

Es la primera vez que se adquieren en el país caños de ese diámetro, espesor y libraje. Por caso, el ex gasoducto Kichner, rebautizado Perito Moreno, tiene un diámetro de 36 pulgadas. El nuevo ducto tendrá 527 kilómetros y unirá Meseta Buena Esperanza, en Neuquén, con Punta Colorada, en Río Negro, donde operarán los buques de licuefacción.