Cutral Co finalizó los festejos por su 93° aniversario con espectáculos en el Parque de la Ciudad

La ciudad de Cutral Co concluyó el programa de actividades organizadas por su 93° aniversario con una jornada de presentaciones artísticas en el Parque de la Ciudad. La convocatoria reunió a miles de residentes en el cierre de los festejos oficiales.
La apertura de la última noche estuvo a cargo de la Compañía Phaway, grupo que presentó un espectáculo de acrobacias aéreas ante el público presente.
Posteriormente, el músico Emanero ofreció su recital, en el que interpretó sus principales canciones. Durante la presentación, el cantante agradeció el acompañamiento de los vecinos que se congregaron en el predio.