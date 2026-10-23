Bomberos Voluntarios intervinieron por la rotura de un termómetro de mercurio en el barrio Norte

Personal de la Central 17 de Bomberos Voluntarios acudió a una vivienda del Barrio Norte tras registrarse el derrame de mercurio provocado por la rotura de un termómetro. El organismo difundió una serie de pautas de actuación para evitar la exposición a vapores tóxicos.
Durante el mediodía, integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul – Central 17 se desplegaron hacia un domicilio del Barrio Norte para atender un incidente generado por la rotura de un termómetro de mercurio.
La institución explicó que este tipo de eventos requiere precauciones específicas, ya que el elemento químico puede liberar vapores tóxicos en ambientes cerrados y una manipulación incorrecta incrementa los riesgos para la salud de las personas presentes.
Pautas de prevención e indicaciones de seguridad Con el propósito de mitigar riesgos, la Central 17 detalló las medidas que deben adoptarse ante el derrame de esta sustancia:
- Evacuación del sector: Alejar a personas, niñas, niños y mascotas del espacio afectado.
- Ventilación de ambientes: Abrir las ventanas que comunican con el exterior y evitar que los vapores se desplacen hacia otras habitaciones.
- Evitar el contacto y el uso de artefactos: No manipular el mercurio directamente ni intentar recogerlo con las manos. Asimismo, se prohíbe el uso de aspiradoras, escobas u otros elementos de limpieza tradicionales, dado que dispersan el material.
- Manejo de residuos y vestimenta: No arrojar el elemento por los desagües ni en la basura común, y evitar lavar en lavarropas la ropa u objetos que hayan tenido contacto directo con el químico.
- Asistencia especializada y médica: En caso de un derrame de magnitud o si se desconoce el procedimiento adecuado, se debe mantener la distancia y solicitar la intervención de personal capacitado. Si alguna persona presenta síntomas o se sospecha una exposición considerable, se debe buscar atención médica de forma inmediata.