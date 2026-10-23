Policía secuestró dos armas en Cutral Co, en una investigación por lesiones y amenazas

Fue tras un tiroteo en el que terminó una persona herida. Secuestraron una pistola y un revolver

Este jueves 22 el personal policial de la Comisaría 15° de Cutral Co llevó adelante dos allanamientos en distintos domicilios de la ciudad, en el marco de una investigación judicial por lesiones calificadas y amenazas agravadas por el uso de un arma de fuego.

Los allanamientos se realizaron después de la orden de la Fiscalía local, que actúa en la causa. Se buscaban armas y las encontraron.

Durante el primer procedimiento, realizado en un domicilio del barrio Peñi Trapún, los efectivos secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, con su cargador y siete cartuchos, además de otros 18 cartuchos del mismo calibre.

En el segundo allanamiento, concretado en una vivienda del barrio Pampa, el personal policial incautó un revólver calibre .22, con ocho cartuchos. Asimismo, se realizó la requisa de un vehículo, que no arrojó resultados de interés para la investigación.

Como resultado de este operativo, un hombre fue detenido, mientras que otro fue demorado por registrar un pedido de paradero solicitado por el Ministerio Público Fiscal, a fin de establecer su identidad en sede policial