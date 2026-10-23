Sergio “Maravilla” Martínez cerrará el programa “Formar a los Formadores” en Cutral Co

Tuvieron que cambiar el lugar para que pueda ingresar más gente, se hará en el gimnasio municipal

El excampeón mundial de boxeo Sergio “Maravilla” Martínez encabezará la conferencia de cierre del ciclo del programa “Formar a los Formadores”, la cual se llevará a cabo el viernes 23 de octubre a las 18:30 horas en el Gimnasio Municipal General Enrique Mosconi. La actividad dispondrá de entrada libre y gratuita para la comunidad.

En conferencia de prensa se dieron precisiones sobre el origen institucional y el alcance de la iniciativa desarrollada por el equipo de Claudia Vega, Carolina Alarcon, el secretario de Juventud y Deportes Pablo Churrarín y Jesús San Martín presidente del Concejo Deliberante de la ciudad.

En esa instancia, se recordaron los ejes del programa Formar Formadores. La iniciativa surgió hace casi dos años mediante la aprobación de una ordenanza municipal, en respuesta a reclamos de familias y alumnos por situaciones de violencia e institucionalización en el deporte comunitario.

El programa requirió el trabajo conjunto entre la Municipalidad de Cutral Co, el Juzgado, la Secretaría de la Mujer y el Concejo Deliberante.

Un total de 377 idóneos y referentes deportivos de distintas disciplinas completaron las instancias formativas.

En cuanto al contenido de la jornada, la exposición de Martínez no solo repasará su carrera deportiva, sino que abordará conceptos de resiliencia, superación personal y el rol del deporte como herramienta de contención social.

Asimismo, la actividad coincidirá con la conmemoración del aniversario de Cutral Co y contará con la presencia de deportistas del boxeo local. El inicio de la presentación está previsto entre las 18:30 y las 19:00 horas.