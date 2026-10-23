Rincón de los Sauces: cinco pacientes aislados fueron trasladados en un avión sanitario

Ya están en Neuquén.

Se confirmó que a través de la Mutual de Empleados y Obreros de Petroleros Privados es MEOPP se contrató un avión sanitario para derivar a cinco pacientes que estaban varados por el temporal.

Se aprovechó una ventana climática para trasladar a Neuquén a cuatro personas que requieren diálisis y a una que se encontraba en terapia intensiva.

Se indicó que el operativo de emergencia se concretó ante el aislamiento de la localidad por el temporal y la rotura de la Ruta Provincial 5.

La imposibilidad de realizar los traslados por tierra obligó a organizar una respuesta aérea para garantizar la continuidad de tratamientos que no podían esperar.



Por decisión del secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, la organización gremial y la mutual MEOPP contrataron una aeronave en Mendoza.

El temporal impedía utilizar la ruta aérea entre Buenos Aires y Neuquén, por lo que fue necesario buscar una alternativa y aprovechar una ventana climática para llegar a Rincón de los Sauces y evacuar a los pacientes.

El avión ya aterrizó en Neuquén y los traslados se completaron. Fueron evacuadas cuatro personas que requieren hemodiálisis —dos pacientes de Salud Pública, una de PAMI y otra con obra social— y una persona que se encontraba en terapia intensiva.

En el operativo participaron el equipo de emergencias de MEOPP, el personal de su Centro de Emergencias y Derivaciones de Neuquén y las UTIM, las unidades de terapia intensiva móvil del Sindicato de Petroleros Privados, que realizaron los traslados terrestres. El trabajo se coordinó con Defensa Civil de la provincia.

El director de la Clínica y Maternidad Eva Perón, Dr. Germán Heit Milesi, explicó que la interrupción de la conexión terrestre había dejado a los pacientes sin posibilidad de llegar al centro de diálisis.

“Esto es una gestión realizada íntegramente por el sindicato para colaborar con la provincia, con el hospital público y, obviamente, con las necesidades de la propia clínica”, destacó.

La decisión de Rucci permitió disponer de los recursos necesarios para concretar una evacuación imprescindible para la salud de los pacientes. La asistencia incluyó a personas del sistema público y de distintas coberturas de salud, en una respuesta conjunta frente a la emergencia.

Desde Salud Pública agradecieron el acompañamiento del Sindicato e informaron que consiguieron alojamiento en un hotel de Neuquén para los pacientes que deben continuar con sus sesiones de diálisis. La estadía está prevista hasta el 31 de octubre, a la espera de que mejoren las condiciones y puedan regresar a sus hogares.

El operativo aéreo se sumó a las tareas de asistencia que el Sindicato venía desarrollando en las zonas afectadas. El día anterior, sus UTIM participaron del rescate de cuatro personas en la zona de Carranza, también anegada por el temporal.