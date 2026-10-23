Dos mujeres fueron trasladadas al hospital tras un accidente en Cutral Co

Fue en la intersección de las calles Tucumán y 22 de Octubre

La dos conductoras de un auto Fiat Idea y un Toyota Yaris tuvieron que ser asistidas en la guardia del hospital zonal de Cutral Co y Plaza Huincul tras impactar en forma lateral.

Fue en la noche de este vierens 23 de octubre, en la intersección de las calles Tucumán y 22 de Octubre, en la zona oeste de Cutral Co.

Los daños en los vehículos fueron cuantiosos y las personas heridas tenían lesiones de distinta consideración, aunque en principio no de gravedad.

Hasta el lugar llegó una ambulancia del servicio de emergencia SIEN y el vehículo de traslado de la misma dependencia. En uno de los vehículos viajaba un niño que no habría sufridos lesiones, según testigos.