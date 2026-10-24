Qué anuncia el pronóstico para este sábado en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este sábado una jornada con cielo mayormente despejado aunque con inestabilidad en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 12° Centígrados y la mínima de 7°. El viento se presentará del este a 12 kilómetros con ráfagas de 12 kilómetros. Para la noche, rotará al sur a 9 kilómetros con ráfagas de 9 kilómetros.
El cielo estará inestabilidad en el día y a la noche se presentará mayormente despejado.
Para el domingo se espera una temperatura máxima de 18° y la mínima de 14° Centígrados.