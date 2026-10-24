Peduzzi mostró en la AOG Patagonia cómo aplica tecnología e IA aplicada a la logística de transporte

Franco Carifuta, de Sistemas, explicó en una charla cómo la IA mejora y facilita los procesos sin sustituir el factor humano.

En la enorme exposición de más de 500 empresas en la Argentina Oil & Gas, destacarse no es fácil. Pero el stand de Transporte Peduzzi lo consiguió.

Uno de los integrantes del equipo de Sistemas, Franco Curifuta, fue el encargado de brindar una charla a un nutrido público sobre las innovaciones tecnológicas y sistemas de seguridad avanzados que utiliza la empresa de Plaza Huincul en la implementación de sus servicios de transporte.

Esta tecnología aplicada permite monitorear datos en tiempo real para optimizar los recursos, disminuir gastos y garantizar operaciones más fluidas. “Hay que resaltar la importancia de la inteligencia artificial como una herramienta complementaria que facilita y mejora los procesos laborales en lugar de sustituir el factor humano”, dijo Franco.

Además, el joven integrante del equipo de Peduzzi invitó a sus pares a explorar la diversidad de carreras técnicas disponibles en la industria petrolera y enfatizó que existen múltiples áreas de desarrollo más allá del trabajo tradicional en el campo, como boca de pozo o camionero.

El stand institucional de Peduzzi recibió una gran concurrencia y un notable interés por parte del público asistente.