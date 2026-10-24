“Maravilla” Martínez pasó por Cutral Co y cerró el ciclo de conferencias

El excampeón mundial de boxeo Sergio “Maravilla” Martínez fue protagonista del cierre del ciclo de conferencias de Formar a los Formadores, con una charla en el gimnasio municipal General Enrique Mosconi.

Durante el encuentro, compartió experiencias de su vida y trayectoria deportiva, reflexionando sobre la resiliencia, el miedo, el fracaso y la importancia de superar las dificultades.

También destacó el valor de la pasión por el deporte, el cuidado de la salud mental, la disciplina y la constancia en el entrenamiento. Además, recordó los desafíos que atravesó durante su infancia y los momentos que marcaron su carrera.

Con cercanía y sencillez, Maravilla interactuó con el público y recibió varias ovaciones a lo largo de la jornada. De esta manera, concluyó el ciclo de conferencias del segundo año de Formar a los Formadores, que contó con la participación de destacadas figuras del deporte.