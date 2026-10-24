Cutral Co: Bomberos controlaron el incendio en uno Punto Verde

Fue alrededor de las 20:30 de este sábado.

El material de un sector de los depósitos denominados Punto Verde situado en Cutral Co empezó a arder por lo que los bomberos voluntarios debieron intervenir.

Se trata del contenedor que está sobre avenida del Trabajo, entre General Paz y Alberdi en el barrio Centro Sur. El receptor de los cartones que suele ser uno de los más utilizados presentó fuego.

Una dotación de voluntarios acudió rápidamente a sofocar las llamas y evitar que se propaguen al resto del contenedor que también recibe plásticos, metales y vidrios.

Un móvil policial estuvo en el sector, pero no fue necesario interrumpir el tránsito vehicular por el lugar.