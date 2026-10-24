JOSÉ EMILIANO NEIRA YEVENES

NECROLÓGICA QEPD

24/06/1940 – 24/10/2026

“Gracias por los años de felicidad que nos regalaste, y hoy que no te encuentres en este mundo, tu recuerdo seguirá en nuestros corazones, y por ello tu siempre seguirás viviendo”.



Tus hijos, esposa, nietos y ahijada.



El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociado y comunican que sus restos, velados en sala “A” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co, serán inhumados el día 25/10/2026 a las 12:00 horas en la necrópolis de Cutral Co. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.